Vida Urbana Homem é denunciado por agressão à ex-esposa em Araguaína O Ministério Público encaminhou ao Juizado da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher da Comarca de Araguaína a denúncia contra o agressor

Homem recebeu nesta segunda-feira, 16, denúncia do Ministério Público por violentar a ex-esposa em Araguaína. A agressão ocorreu no dia 30 de abril de 2022, na Fazenda Cinco Irmãos, Zona Rural do estado. O denunciado violentou a mulher desferindo golpes com um pedaço de madeira e de faca, em consequência disso, a vítima sofreu um corte inciso na região frontal direita, h...