Vida Urbana Homem é condenado a mais de 25 anos de prisão pela morte de integrante de facção rival Carlos André Carvalho Moreira Júnior foi condenado pela morte do motoboy Luciel Araújo Gomes. O crime aconteceu no dia 25 de setembro de 2022, no setor Maracanã de Araguaína

A Justiça condenou Carlos André Carvalho Moreira Júnior a 25 anos e nove meses de prisão em regime fechado pela morte do motoboy Luciel Araújo Gomes. O crime aconteceu no ano de 2022, em Araguaína. As informações são do Ministério Público (MPTO). Na sessão do Tribunal do Júri realizada nesta quarta-feira (20), o Conselho de Sentença acatou as teses de acusaç...