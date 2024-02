O Tribunal do Júri condenou a 18 anos de prisão em regime fechado, Cidney Máximo Martins, por ter matado a facadas, Ivany Dias dos Santos, dentro da Casa de Prisão Provisória de Dianópolis, em 4 de agosto de 2015.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público do Tocantins, nesta segunda-feira, 26, autor e vítima cumpriam pena no regime fechado e realizavam trabalho interno dentro da unidade prisional.

No dia do crime, durante a manhã, autor e vítima realizavam limpeza na área externa dos pavilhões, quando Cidney utilizou um facão e atingiu Ivany dos Santos na na cabeça e depois na região do abdômen, conforme informações do órgão ministerial.

A vítima acabou encontrada na sequência, por agentes prisionais, caído ao chão, ainda com o facão em seu corpo.

Com a tese de acusação do Ministério Público, o conselho de sentença condenou o réu por homicídio qualificado. De acordo com o órgão, a tese acatada elevou a pena de Cidney Martins.