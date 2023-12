Um homem de 20 anos e outro de 18, acabaram presos em flagrante, na tarde da última quarta-feira, 27, por volta das 13h, suspeitos de tentarem matar um jovem de 19 anos, em Divinópolis, região centro-oeste do estado.

Conforme divulgado pela Polícia Militar(PM) ao chegar no local da ocorrência, os militares se depararam com um jovem de 19 anos, sendo socorrido pela ambulância local, segundo os agentes o jovem foi atingido no rosto com um tiro e estava consciente. A esposa da vítima informou aos militares as características dos suspeitos e o provável paradeiro deles.

A equipe iniciou as buscas pela região e a aproximadamente 8km da cidade de Divinópolis, avistou os dois suspeitos. A dupla trafegava pela rodovia TO-080, sentido Marianópolis, em uma motocicleta Honda CG preta. Ao ver a viatura o passageiro jogou a arma de fogo no matagal, às margens da rodovia, e o piloto empreendeu fuga, mas acabou alcançado pelos policiais.

Durante a abordagem, os dois suspeitos confessaram a autoria do suposto crime. O passageiro disse que teria atirado por conta de uma ameaça que recebeu da vítima. O segundo suspeito disse ter participado do suposto crime motivado por ciúmes de sua companheira com a vítima.

Com o apoio das equipes de patrulha rural e do destacamento de Marianópolis, a arma artesanal, tipo pistola, calibre foi encontrada. Junto com os suspeitos também foram localizadas, duas munições intactas do mesmo calibre, um celular, uma corrente de prata e a moto.

Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins e autuados por tentativa de homicídio