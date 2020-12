Vida Urbana Homem é baleado enquanto caminhava com amigos, tenta fugir, mas morre dentro de vala Vítima estaria indo ao mercado, quando abordada um grupo e carro que atirou contra o jovem

Um homem morreu após ser baleado enquanto caminhava com amigos para ir ao supermercado em Palmas. O crime ocorreu neste domingo, 6, por volta das 20 horas, no setor Morada do Sol. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa já iniciou as investigações para esclarecer a morte. Conforme a Polícia Civil, o jovem de 20 anos caminhava por uma das avenidas do set...