Vida Urbana Homem é baleado em frente de casa e morre em hospital com perfurações nas costas, braço e peito Caso aconteceu em Cristalândia. Segundo a PM, familiares disseram que a vítima tinha ameaçado a mãe e estava envolvida com drogas

Um homem de 38 anos foi morto a tiros na frente de uma casa em Cristalândia, região central do Tocantins. A vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo a Polícia Militar, familiares informaram que ele havia ameaçado a mãe dias antes do homicídio. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (9), por volta das 20h. A...