Vida Urbana Homem é autuado em R$ 500 por transportar animal silvestre abatido na TO-255 Animal que estava no bagageiro do veículo foi incendiado em aterro sanitário

A Polícia Militar autuou um homem, de 20 anos, pelo transporte de animal silvestre abatido na TO-225. A ação ocorreu neste domingo, 12, próximo a Lagoa da Confusão. O suspeito estava com um animal da espécie Queixada, conhecido popularmente como “Porcão”. Conforme a PM, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) em atuação conjunta com a Fundação Nacional do Índ...