Vida Urbana Homem é assassinado dentro do quarto após seis homens armados invadirem residência na madrugada Fato ocorreu no Setor Araras I, em Palmas; testemunha informou que suspeitos se apresentaram como policiais a procura da vítima, mas ela “visualizou que não seriam policiais”

Um homem de 21 anos morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, após suspeitos armados entrarem em sua residência localizada no Setor Araras I, região sul de Palmas, e efetuarem vários disparos. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homicídio ocorreu por volta das 4h50. Ao chegar no local, policiais encontraram a vítima caída atrás da porta do quarto e havia grande...