Vida Urbana Homem é assassinado com tiro na cabeça dentro de casa em Porto Nacional De acordo com a Polícia Civil, o filho da vítima disse que o corpo do pai foi encontrado caído na porta da residência. O caso é investigado

Um homem de 64 anos foi morto com um tiro na cabeça dentro de casa, no setor Industrial, em Porto Nacional. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi encontrado caído na porta da residência. O crime aconteceu nesta terça-feira (27). Segundo a SSP, o filho da vítima teria informado que, ao chegar na casa do pai, a Polícia Militar (PM) j...