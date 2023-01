Vida Urbana Homem é assassinado com pelo menos 17 tiros na região sul de Palmas Delegacia de homicídios encontrou aproximadamente 30 cápsulas no local do crime. Vítima havia sido condenada à prisão por tráfico em 2018

Ismael Rodrigues de Almeida, 26 anos, natural de Lagoa do Tocantins, morreu após ser alvejado com pelo menos 17 tiros na noite de terça-feira, 24, no setor Taquari, na região de chácaras na região sul da capital. Segundo a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas, a equipe mapeou ao menos 30 cápsulas no local do crime. A polícia inf...