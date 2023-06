Na noite do sábado, 3, mais uma pessoa foi assassinada a tiros no sul de Palmas. A vítima é um lavador de veículos, de 39 anos, com vários registros criminais pelos crimes de homicídio, furto, roubo, receptação e desacato, de acordo com a Polícia Militar.

O crime ocorreu por volta das 19h, na rua Perimetral 2 do setor Jardim Aureny II. Segundo informações da PM, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo e ao tentar fugir, caiu na área de uma residência próxima.

Quando os policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) chegaram no local, a vítima já tinha sido socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Durante o registro da ocorrência, militares receberam a confirmação da morte do homem, após entrada na unidade hospitalar.

Informações da PM apontam que a proprietária da casa estava em sua residência descansando quando ouviu os disparos, seguidos por um barulho no seu portão. Ao sair, encontrou a vítima caída. Ela reconheceu o homem como funcionário de um lava-jato próximo e acionou o socorro.

Cápsulas de pistola calibre 9mm foram encontradas no local do crime. A área passou por perícia e os militares do 6º BPM realizaram buscas na região.