m homem de 44 anos de idade acabou morto depois de ser esfaqueado na tarde de sexta-feira, 2, em Formoso do Araguaia, região sul do estado. A vítima, de 44 anos, recebeu golpes de faca enquanto estava numa feira da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no local do crime a vítima estava no chão, sem sinais vitais. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Ainda de acordo com os militares, o pai da vítima foi orientado a registrar boletim de ocorrência e a Polícia Civil deve investigar o caso.