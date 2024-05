Vida Urbana Homem é assassinado a facadas e polícia prende amigo como suspeito do crime Amigos estavam bebendo juntos antes da discussão. O suspeito de esfaquear Elcivan Alves Guida fugiu do local, mas foi preso horas depois pela Polícia Militar

Um homem foi morto com golpes de faca depois de uma discussão em Araguaína. Para a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima disse que o suspeito era amigo do casal e estavam bebendo juntos momentos antes do crime. O suspeito fugiu do local, mas foi encontrado pela polícia horas depois e confessou o crime. O suspeito e a vítima, Elcivan Alves Guida, de 37 anos, estava...