Vida Urbana Homem é assassinado a facadas durante festejo de igreja após discussão em Porto Nacional Crime aconteceu na festa de Nossa Senhora do Livramento em um povoado na zona rural da cidade. Antônio Carlos Ribeiro dos Santos tinha 31 anos

Antônio Carlos Ribeiro dos Santos, de 31 anos, foi morto a facadas durante uma discussão com um homem no Povoado da Taboquinha, zona rural de Porto Nacional. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Militar (PM). De acordo com a PM, o crime aconteceu na noite deste domingo (7), em um festejo de Nossa Senhora do Livramento que es...