Vida Urbana Homem é assassinado a facadas após tentar recuperar bens furtados de comércio Outro homem que estava junto com a vítima também ficou ferido e foi levado para o hospital

Um homem morreu e outro ficou ferido depois de serem atacados a facadas durante uma briga. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas suspeitavam que o agressor tinha furtado um comércio e foram tentar recuperar os bens no Jardim Vitória I, em Palmas. Testemunhas disseram para os policiais que o autor do crime e mais uma pessoa estariam envolvidos em um caso de fur...