Vida Urbana Homem é arremessado para fora do carro após veículo perder o controle e capotar na TO-010 Vítima é um autônomo de 55 anos, sofreu lesões graves e foi encaminhado ao HGP

Um autônomo de 55 anos foi encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP) com lesões graves após o veículo que conduzia capotar e o arremessar para fora do carro. O acidente ocorreu na tarde deste sábado, 2, na TO-010. A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência e disse que ao chegar no local, a vítima já havia sido encaminhada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel ...