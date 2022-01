Vida Urbana Histórias de quem sofreu, se recuperou e segue satisfeito e feliz com novos planos Superar sequelas, tirar o 'pé do acelerador' na correria diária, mudar hábitos de vida e colocar em prática metas adiadas são algumas das decisões tomadas por pessoas que enfrentaram o estado mais grave da Covid-19

Do lado de quem se recuperou e sobreviveu, existem marcas físicas, psicológicas e sentimentais mesmo com a melhora do quadro dos infectados com o vírus SARS-CoV-2. São comuns os casos de pessoas que precisam viver com sequelas da Covid-19. Mas, além disso, viver o hoje, superar as sequelas, desacelerar, mudar hábitos e colocar em prática planos são algumas das decisões t...