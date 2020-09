Com objetivo de auxiliar e reduzir a ansiedade em pacientes acometidos pela Covid-19, o serviço de psicologia do Hospital Geral de Palmas (HGP) implantou e está aplicando uma técnica inovadora chamada EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), essa técnica trabalha com a ressensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares para levar o relaxamento com recurso para diminuir o estresse e a ansiedade, que atrapalham no sono. As sessões duram de 15 a 20 minutos.

O tratamento ainda é uma ferramenta que segue vários protocolos para trabalhar outros distúrbios como traumas, lúpus, depressão. “Nosso foco é o bem-estar do paciente, o que pode auxiliar no seu processo de recuperação. O psicólogo inserido no contexto hospitalar colabora com a promoção da humanização, transformação social e a melhoria da qualidade de vida”, informa a responsável pelo setor de psicologia do HGP, Núbia Alencar.