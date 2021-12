Vida Urbana HGP realiza primeira captação de múltiplos órgãos de 2021 Serão cinco pessoas serão beneficiadas com os transplantes de fígado, rins e córneas

A equipe da Central Estadual de Transplante do Tocantins (Cetto) do Hospital Geral de Palmas (HGP) realizou o primeiro procedimento de captação de múltiplos órgãos de 2021. O procedimento ocorreu na noite desta quinta-feira, 2, após a autorização de familiares de uma paciente de 26 anos, com diagnóstico de AVC e conformação de morte encefálica da paciente. Em 2020, m...