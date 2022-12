Vida Urbana HGP procura familiares de jovem de 20 anos internado em estado grave Leonardo Medeiros Coelho, 20 anos, é de cor parda com estatura de 1.60cm e deu entrada no HGP no dia 18 de novembro vítima de queimadura

O paciente Leonardo Medeiros Coelho, de 20 anos, está internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) após dar entrada no dia 18 de novembro com queimaduras. O hospital está à procura dos familiares e informou que ele segue internado com estado de saúde grave. Conforme o HGP, Leonardo é de cor parda e com estatura média de 1,60cm. Ele foi socorrido pelo Serviç...