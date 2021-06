Vida Urbana HGP fica sem exames de ressonância e tomografia e leva médico a recusar paciente acidentado Paciente com traumatismo craniano grave após acidente de moto está há cinco dias aguardando exames; promotora entrou com ação judicial contra estado

Os pacientes que precisam de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética no Hospital Geral de Palmas (HGP) estão sem assistência. Os médicos que atendem ocorrências do pronto-socorro estão registrando no prontuário a ausência de equipamentos funcionando na unidade e notificando o diretor técnico. Os serviços de imagem no Hospital Geral de Palmas, s...