O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, chamou o secretário estadual de saúde do Tocantins, Edgar Tollini, de “traidor” e “irresponsável” durante videoconferência, nesta quinta-feira, 28. Ele convocou a coletiva para anunciar que pretende processar o secretário pelo que ele chamou de “conchavo de bastidores” que resultou na retomada para o Estado de um acelerador linear destinado pelo Ministério da Saúde para o centro de combate ao câncer em construção da unidade em Palmas. Nesta sexta-feira, ele distribuiu novo vídeo nas redes sociais reforçando a queixa.

O acelerador é um aparelho usado no tratamento do câncer e na realização de sessões de radioterapia o que evitaria, segundo o presidente, que pacientes do Estado precisassem se deslocar até Barretos. “Estou denunciando aqui a experiência de uma traição do atual secretário de saúde do Tocantins, eu sei que ele é médico, mas surpreende o fato”, disse num longo desabafo sobre a situação do Hospital de Amor, em Palmas.

Prata disse ainda não saber informar “até que ponto o governador sabe e está envolvido nessa irresponsabilidade e arbitrariedade acima da lei”, mas ressaltou que se for preciso, também acionará judicialmente o governador Mauro Carlesse (DEM). Ele disse também que irá ao Ministério da Saúde (MS) em Brasília tentar reverter a situação.

De acordo com ele, o secretário teria agido de forma “sorrateira” no ministério para reverter o envio da máquina que estava acertado que seria para o Hospital de Amor e agora irá para o Hospital Geral de Palmas (HGP), o que irá inviabilizar o funcionamento do hospital em Palmas.

Na conferência, ele disse que em 2017 houve tratativas com o então governador Marcelo Miranda (MDB) para que a máquina, que faz parte do plano de expansão de radioterapia do SUS, não fosse para o HGP, mas para o Hospital de Amor. Prata afirma que cumpriu sua parte para viabilizar a instalação do acelerador que foi a devolução de parte do terro para o Estado, cerca de 3 mil m2, em 2019, uma exigência do MS e, mesmo assim, o processo de remessa do equipamento não se concretizava.

Nos ofícios trocados (confira na imagem) entre o Hospital de Amor e a SES, por meio do ex-secretário da Saúde Renato Jayme e do governador Mauro Carlesse (DEM) mostram que entre 2017 e 2019 as manifestações comprova a fala do médico de que estava sendo articulado a devolução do terreno para o governo e o endereço do Hospital do Amor para receber o equipamento.

Governo indicou Hospital Geral, afirma MS

Apesar da troca de ofícios para indicar o terreno do Hospital de Amor, o Ministério da Saúde confirmou que o Estado enviou documentação do Hospital Geral de Palmas para ser atendido pelo Plano de Expansão da Radioterapia do SUS.

O JTo acionou o MS tão logo acompanhou a coletiva do médico. O ministério respondeu 29 horas após o pedido e informou ao JTo, por email, que o Estado do Tocantins está contemplado no plano de expansão na modalidade construção (obras, projetos e fiscalização) com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões de reais.

O MS afirma que nesse plano, cabe ao estado o fornecimento da documentação técnica que engloba planta de situação e locação, o estudo topográfico, laudos de sondagem e titularidade do terreno. De posse dessa documentação, a equipe técnica do Ministério da Saúde analisa a viabilidade de execução. “Atualmente, a documentação fornecida corresponde ao Hospital Geral de Palmas Francisco Ayres”, afirma órgão.

Críticas

Henrique Prata sustenta que esteve com o secretário Tollini na companhia do promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela para concretizar a instalação do acelerador, mas o processo não era concluído. Na quarta, 27 ele soube que o secretário havia revertido a doação. “Ele ganhou o tempo enrolando, fazendo o conchavo dele para voltar o aparelho para o Estado”, acusa. “Ele traiu não apenas a mim, mas o povo do Tocantins, que é quem tá levantando aquilo lá”, afirma.

Procurado pelo JTo, o promotor não quis se manifestar sobre o teor do encontro.

Segundo Henrique Prata, a instalação do equipamento, que é alta tecnologia e emite radiação utilizada em diversos tratamentos do câncer, estava acordado para ser feito no centro especializado do Hospital de Amor para oferecer tratamento completo e não no serviço público do Estado.

Para ele, a medicina que o secretário Tollini quer oferecer “é menos de meia-boca” porque não dá conta de fazer o básico que se propõe a fazer. “O serviço de saúde que ele oferece no Tocantins é de quinta categoria”, criticou.

Ele acusa ainda o secretário de reter o dinheiro das emendas parlamentares estaduais destinadas ao Hospital do Amor desde 2018 e disse que as obras estão sendo feitas com recursos de campanhas feitas pelo povo tocantinense e, mais recente, com R$ 15 milhões liberados pelo senador Eduardo Gomes (MDB).

Tolli se manifesta

O secretário Tollini gravou vídeo nessa sexta-feira. Optou por não rebater os adjetivos imputados pelo médico Henrique Prata. Segundo o secretário, o governo tem o maior respeito pelos prestadores, como entes privados ou filantrópicas e não articulou contra o Hospital do Amor. "Nós jamais colocamos qualquer empecilho na cessão de direito de uso do acelerador linear que seria cedido pelo Ministério da Saúde ao Hospital de Amor".

Segundo ele, a instituição tem respeito do Estado. "O impedimento dessa situação foi colocado pelo Ministério da Saúde e não pelo Estado". Ele sugere que pode buscar tratativas para ver se existe solução desse impedimento. Segundo ele, precisa ser resolvida entre Secretaria Estadual da Saúde e MS.

Defesa do governo O governo enviou nota negando que tenha interferido nas tratativas do Hospital de Amor e disse que, com o HGP, atendeu os requisitos do plano de expansão da radioterapia do SUS. Também defende ter “trabalhado na ampliação dos atendimentos na Alta Complexidade em Oncologia.”

“A Secretaria de Estado da Saúde (SES) destaca que é necessário esclarecer que o Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde – PER/SUS foi instituído pela Portaria nº 931/GM/MS, de 10 de maio de 2012, ano este em que o Hospital Geral de Palmas (HGP) oficializou sua adesão, esta renovada no início de 2020.

A SES destaca que não houve qualquer interferência nesta Gestão Estadual quanto à intenção do Hospital de Barretos em adquirir um acelerador linear (equipamento de radioterapia) junto ao Ministério da Saúde, uma vez que a Pasta entende que quanto mais equipamentos disponíveis ao Estado, maior será a cobertura assistencial oferecida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A SES enfatiza que o HGP atendeu aos critérios da legislação então vigente no Art. 6 da Portaria nº 931/GM/MS, de 10 de maio de 2012 (revogada pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017), que exigia do estabelecimento de saúde uma prévia habilitação junto ao Ministério da Saúde, na Alta Complexidade em Oncologia, para criação de novo serviço de radioterapia no âmbito do PER/SUS.

Por fim, destaca-se que a atual Gestão Estadual do Tocantins tem trabalhado na ampliação dos atendimentos na Alta Complexidade em Oncologia, como refletem números de atendimentos que as UNACON’s do Tocantins realizaram no HGP e no Hospital Regional de Araguaína, promovendo uma média de 50 atendimentos mensais, somente em radioterapia, inclusive a pacientes oriundos do Maranhão, Pará e Mato Grosso".