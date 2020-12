Vida Urbana Hemorrede Tocantins informa necessidade de sangue tipo A e O negativo com urgência Estoques tiveram baixa significativa neste final de ano

A Hemorrede do Tocantins divulgou que necessita de doações de sangue do tipo A- e O- com urgência. Os estoques desses tipos de sangue tiveram baixa significativa neste final de ano e podem ser considerados que os volumes estão em níveis emergenciais. Conforme lembra a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a doação voluntária e regular é uma necessidade consta...