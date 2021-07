Vida Urbana Hemorrede alerta sobre situação crítica dos estoques e pede que população doe sangue Hemocentros precisam de todos os tipos sanguíneos e a doação pode ser agendada por telefone

Com a redução no número de doações de sangue, a rede Hemorrede Tocantins está com os estoques em situação crítica e pede a população para doar sague. No primeiro quadrimestre de 2021, o Estado coletou uma média aproximada de aproximadamente 1500 bolsas de sangue/mês, mesmo com a pandemia, entretanto com a chegada do mês de julho as doações caíram significativamente. “O mês de...