Vida Urbana Hemorrede alerta população sobre mudança de idade limite para doar medula óssea, de 55 para 35 anos Essa medida do Ministério da Saúde passou a entrar em vigor na última semana

Com a entrada em vigor de uma nova portaria do Ministério da Saúde (MS), a idade limite para cadastro para doação de medula óssea passou de 55 anos para 35 anos. O documento de nº 1.229 publicado em junho passando a vigorar na última semana e com a mudança a rede Hemorrede do Tocantins faz um alerta a população que deseje se tornar doador. Conforme a...