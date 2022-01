Redação Jornal do Tocantins

A Rede Hemorrede Tocantins entrou em estado de alerta máximo devido aos críticos estoques de sangue. A situação de baixos níveis de sangue para doação já perdura por meses e com o avanço no número de casos da Covid-19, aumento dos casos de dengue e influenza, como as festividades de fim de ano, os estoques ficaram ainda mais críticos. Muitos doadores não retornam às unidades de coleta para efetuar sua doação.

Conforme a Hemorrede, os estoques críticos dos hemocentros comprometem o atendimento das unidades hospitalares públicas e privadas de todo Estado, por serem únicas opções para o abastecimento de sangue nos hospitais. A falta de banco de sangue também compromete a realização de cirurgias eletivas.

“Estamos com estoque em nível crítico, se não houver coleta, infelizmente, entraremos em colapso. Devido janeiro ser um mês de férias, o número de doadores cai significativamente, porém com o aumento da covid, gripe e dengue, a situação complicou ainda mais”, relata a gerente técnica do Hemocentro Coordenador de Palmas, Eveline Leão Ávila Pessoa.

A doação de sangue pode ser realizada em Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto nacional e Augustinópolis, de segunda a sábado na maioria dos pontos, com exceção da unidade no Hospital Geral de Palmas (HGP) que atende até a sexta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7 horas às 18h30 e sábado das 7 horas às 12h30. Para realizar a doação é necessário fazer o agendamento. Confira os contatos: