Vida Urbana Helicóptero do Ibama auxilia a fiscalizar e combater incêndios e realizará voos de inspeção diários Aeronave reforçar as ações já executadas no estado de forma integrada do Comitê do Fogo

Com o plano de realização de voos diários, inicialmente, na região central do Tocantins, as ações integradas de fiscalização, combate e monitoramento aos incêndios florestais do Comitê do Fogo ganharam nesta segunda-feira, 24, o apoio de um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Essa aeronave ficará...