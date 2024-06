Lucas Batista, empresário do DJ Bhaskar, está entre os feridos da queda de um helicóptero na Lagoa da Jacuba, em Água Fria de Goiás, Região do Entorno do Distrito Federal. Além dele, estavam a bordo o também empresário Ricardo Emediato, sócio fundador do grupo R2, e o piloto da aeronave Ayrton Vargas. Todos estão recebendo atendimento médico. A informação foi confirmada pelo Grupo R2.



Os feridos estavam em um helicóptero particular, que voava de Brasília para Alto Paraíso de Goiás, quando caiu no final da manhã desta quinta-feira (27). De acordo com a tenente do Corpo de Bombeiros de Goiás, Alessandra Rego, o piloto está em estado grave e foi levado de helicóptero para o Hospital de Base, em Brasília. Veja vídeo do resgate dele abaixo.

Lucas foi atendido pelos bombeiros no local e transportado para o Hospital de Água Fria por ambulância local. Já Ricardo foi levado por fazendeiros locais para um hospital antes da chegada dos bombeiros. Mas ambos, segundo a tenente, também estão sendo transferidos para o Hospital de Base.

"O piloto foi levado pelos bombeiros do Distrito Federal de helicóptero para o hospital de base. O senhor Lucas e o senhor Ricardo foram atendidos no Hospital de Água Fria, no entanto eles também estão sendo transportados para o hospital de base. O senhor Lucas através do helicóptero da Polícia Civil e o senhor Ricardo através da ambulância do Sambu de Água Fria", detalhou a tenente.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), localizados em Brasília (DF), foram acionados para investigar a causa da queda do helicóptero. Até o momento, a matrícula da aeronave ainda não foi identificada.

Testemunhas disseram aos bombeiros que o helicóptero foi perdendo altitude até cair na lagoa. A população ajudou no resgate.

"Algumas pessoas que viram o acidente entraram na lagoa, com o auxílio de um barco, se aproximaram da aeronave para resgatar os ocupantes. Mas eles mesmos conseguiram sair de dentro da aeronave e dois estavam apoiados em destroços e um estava conseguindo nadar. Essas pessoas conseguiram resgatar os três, colocar no barco e levar para a margem", relatou a tenente dos bombeiros.

O DJ Bhaskar fez uma postagem nas redes sociais confirmando o acidente com o empresário e agradecendo a todos pela preocupação e energia positiva.

"Gostariamos de agradecer imensamente pela energia positiva e preocupação demonstrada por todos. Continuaremos atualizando sobre conforme necessário", disse em nota.