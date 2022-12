Vida Urbana Helicóptero cai com dois tripulantes na zona rural entre Porto Nacional e Silvanópolis Acidente aconteceu por volta das 15h, na região do Assentamento Flor da Serra

Um helicóptero com dois tripulantes caiu na tarde desta sexta-feira, 25, na zona rural entre Porto Nacional e Silvanópolis, na região central do estado. Os ocupantes eram o piloto e um mecânico. Os dois ficaram feridos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o piloto, identificado como Jairo de Oliveira Pereira, apresentava escoriações pelo c...