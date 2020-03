Um estilo de vida equilibrado com alimentação adequada, prática de exercícios e cuidados com a mente é almejado por muitas pessoas. Não é de hoje que está comprovado cientificamente que essa combinação aumenta as chances de uma velhice saudável.

Com a pandemia de coronavírus (Covid-19), especialistas têm alertado para que as pessoas reforcem os hábitos saudáveis, que incluem uma boa higiene pessoal e do ambiente. Segundo o biomédico sanitarista ambiental Sergio Celestino Cavalcante, as medidas de prevenção devem ser adotadas, independente do cenário atual que estamos vivendo. “O hábito de higienizar as mãos previne diversas doenças: gripe comum, verminoses, dermatites fúngicas, bacterianas entre outras infecções”, informa.

O especialista lembra que o celular é um grande vilão nessas horas e merece atenção especial. “É possível encontrar nesses aparelhos milhares de fungos e bactérias que provocam intoxicações alimentares, infecções respiratórias e urinárias, conjuntivite, candidíase, infecções de pele, coliformes fecais e até meningite”, alerta.

O biomédico observa que a além da lavagem adequada das mãos o álcool em gel é um grande aliado na prevenção. “Cabe ressaltar que a desinfecção também deve ser realizada nos ambientes e objetos de uso comum, e de uso diário individual”, finaliza.

Alimentação

A nutricionista Jéssica Myllena Neiva de Carvalho recomenda que todos devem adotar uma alimentação balanceada a base de frutas, verduras, legumes, vegetais, carboidratos e proteína animal. “Cabe ao nutricionista avaliar de forma correta a alimentação para cada pessoa conforme suas necessidades”, informa.

Jéssica lembra que essa opção não restringe por completo a ingestão de alguns alimentos, como uma pizza ou sanduíche e que as escolhas devem estar pautadas em alguns questionamentos, como a quantidade que deve-se comer ou a frequência. “O que vale muito é a quantidade. Os alimentos hipercalóricos com poucos nutrientes precisam ser consumidos em menor quantidade. O prato ideal deve ter 50% de vegetais crus ou cozidos, 25% de carboidratos de preferencia integral e 25 de proteínas”, ensina.

Outra dica da especialista é evitar o consumo de comidas industrializadas ou ultraprocessadas. “Com essas práticas voltadas para o bem-estar, as chances de contrair uma doença infecciosa são menores, pois o sistema imunológico está mais fortalecido e pronto para reagir a qualquer agente invasor”, detalha.

Para finalizar, Jéssica recomenda que a higienização dos alimentos levados para casa deve ser uma máxima e fazer parte do hábito de todas as famílias. “Nos casos dos legumes e verduras, assim que chegar do supermercado ou feira é preciso limpar tudo. Para isso é só preparar a mistura de um litro de água com uma colher de sopa de hipoclorito de sódio ou água sanitária, deixar os produtos de molho, enxaguar bem com água corrente, seca com papel toalha ou um pano limpo separado, e só para isso e guarda na geladeira. Se a opção for à água sanitária, é importante escolher uma marca que recomenda para esse fim. A informação consta na embalagem, bem como o modo de uso”, frisa.

As embalagens dos produtos perecíveis também devem ser limpas. “Só borrifar álcool 70% e limpar com um pano. Depois é só guardar”, finaliza.