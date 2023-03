Redação Jornal do Tocantins

Condutor de um veículo Fiat/Fiorino que saiu de Palmas com destino a Araguaína, o gurupiense Thiago Lima de Moura, 23 anos, morreu após o carro colidir com uma carreta na rodovia BR-153, região noroeste do Estado, entre Presidente Kennedy e Brasilândia.

Acionado pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 8h, desta quinta-feira, 30, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou o caminhão com semi-reboque atravessado na rodovia com danos na lataria.

Na Fiorino, que realizava transporte de cargas, os Bombeiros encontraram Thiago sem vida, preso às ferragens. O veículo ficou completamente destruído com o impacto da batida.

De acordo com os Bombeiros, o condutor do caminhão estava sem ferimentos. Ele informou aos militares que a colisão ocorreu após o veículo de Thiago atingir um carro de passeio e na sequência, colidir com a carreta.

O trânsito na via ficou interditado por 5 horas, até os Bombeiros liberarem o corpo de Thiago, que estava preso nas ferragens. Peritos encaminharam a vítima para o Instituto Médico Legal de Guaraí.

Também motorista, Ivonete Lima Arruda, 46 anos, mãe do gurupiense morto no acidente, compareceu à 7ª central de atendimento da Polícia Civil de Guaraí e registrou a ocorrência.