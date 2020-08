Com o objetivo de combater o crescimento da Covid-19, a Prefeitura de Gurupi anunciou a realização de testes rápidos e swab no modelo drive thru a partir desta sexta-feira, 7. A medida visa diminuir as filas e tempo de espera para os testes na Unidade de Pronto Atendimento e no Centro de Triagem.

Conforme a gestão, após receber o atendimento nas unidades o médico encaminhar para a realização do teste. Os suspeitos da doença poderão escolher uma das duas barreiras sanitárias, da Rua 7 ou da Rua 20, para fazer o exame, nas quais um profissional devidamente equipado coletará o material necessário em dois horários, entre 9 e 10 horas e 15 e 16 horas, de segunda a sábado.

A Prefeitura de Gurupi ainda informou que inicialmente o atendimento será oferecido nas duas barreiras e caso seja necessário poderá ser ampliado para as barreiras sanitárias da Avenida Goiás e da Saída para Peixe.

Medidas

A Prefeitura de Gurupi ainda realizou adaptações na Unidade de Pronto Atendimento para atender a demanda do público com suspeita de Covid-19. Entre as medidas, a divisão das recepções, uma ficou destinada apenas para as suspeitas da doença e outra para os atendimentos de emergências. Além disso, as salas para os pacientes testados positivos estão isoladas das demais.

Também foi ampliado o número e profissionais e instalada uma tenda com cadeiras em frente à unidade para evitar aglomeração. A Secretaria Municipal de Saúde ainda adquiriu seis ventiladores mecânicos, que serão instalados em leitos de estabilização, usados em tratamento de pacientes antes da transferência para hospitais.

Gurupi ainda adotou o protocolo de tratamento à Covid-19 usando os medicamentos hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e ivermectina, conforme conduta médica. A Prefeitura realiza a desinfecção das vias urbanas diariamente e quinzenalmente a ação acontece nas as Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Triagem e na Secretaria Municipal de Saúde.