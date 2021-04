Vida Urbana Gurupi suspende retorno escalonado de aulas presenciais e prorroga atividades remotas Medida é por tempo indeterminado devido os casos de Covid-19 e ocorre de forma contrária em Araguaína, que a partir de segunda-feira, que ocorre a volta das atividades semipresenciais

A Secretaria Municipal da Educação de Gurupi prorrogou as aulas em formato remoto e suspendeu o retorno do ensino presencial por escala, que estava previsto para começar na próxima segunda-feira,12. A medida é por tempo indeterminado e sua vigência dependerá do cenário da pandemia da Covid-19 no município. Conforme a Educação, inicialmente o retorno seria ...