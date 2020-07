Após alcançar a marca dos mil casos acumulados de Covid-19, a Prefeitura de Gurupi publicou um novo decreto municipal com protocolos mais restritivos de enfrentamento da Covid-19. Entre as medidas do Decreto n.º 0789 está a recomendação aos proprietários de supermercados para testarem periodicamente seus funcionários, a determinação das feiras de rua e parques infantis, além de determinações para o atendimento nos restaurantes.

O documento publicado na edição nº 44 do Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 31, segue algumas decisões tomadas em reunião do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus. Conforme o Decreto, as feiras livres das ruas 07 e 13 estão com os serviços de atendimentos suspensos, assim como o funcionamento de parques infantis. O prazo é de 15 dias, contados desde o último sábado, 1º.

Outra medida adotada pela gestão municipal é a recomendação que os donos de supermercados testem seus funcionários, periodicamente, e informem os resultados à Secretaria Municipal de Saúde.

No caso do setor alimentício, o Decreto Municipal traz duas medidas, uma delas é que o atendimento em formato delivery só pode ser realizado até às 23 horas. Já os restaurantes que servem almoço estão autorizados a colocar mesas e cadeiras para o consumo, se manterem a distância de 2 metros entre as mesas. O horário de atendimento é de 11 às 14 horas. O consumo nos ambientes destes estabelecimentos estava proibido desde a semana passada.

Confira o decreto na integra aqui.