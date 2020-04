A Prefeitura de Gurupi informou na manhã deste domingo, 19, que o município continua com apenas um caso de paciente infectado pelo novo coronavírus, causador da Covid-19. Até o momento, já foram descartados 75 casos e neste domingo não ocorreram novos testes rápidos ou SWA.

O único paciente com a doença em Gurupi é um homem de 58 anos que foi diagnosticado com a doença após retornar de uma viagem a Goiânia (GO), onde passou por procedimento cirúrgico. Ele esteve internado em um hospital particular em Palmas, mas já recebeu alta no dia 11 de abril de 2020 e continua em isolamento domiciliar em Palmas. Ele continua sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica de Gurupi.

Fique em casa

Entre as recomendações do município para evitar que a doença se alastre, o isolamento social e cuidados com a higiene pessoal são imprescindíveis. Portando, o município segue as recomendações do Ministério da Saúde e organização Mundial de Saúde (OMS) para que todos os cidadãos se mantenham em casa e só saiam em casos de extrema necessidade.

Em caso de dúvidas, os contato da ouvidoria do município são: (63) 3315-0077 e 0800 646 3366; da Vigilância Epidemiológica: (63) 98424-4156 ou 3315-0088. O contato pode ser feito ainda pelo e-mail coronavirus@gurupi.to.gov.br, além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.