Gurupi registra aglomeração de idosos durante vacinação e MP sugere agendamento, mais salas e turnos

Nesta quinta-feira, 25, dia que a Saúde de Gurupi ampliou a vacinação contra Covid-19 para idosos com mais de 70 anos, os pontos de imunização amanheceram com grandes filas de carros e aglomerações de idosos a pé. A situação registrada motivou o Ministério Público do Tocantins (MPTO) a expedir uma recomendação administrativa à Prefeitura Municipal e à Secretaria d...