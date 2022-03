Vida Urbana Gurupi realizará testes de Covid-19 apenas na UPA24H Secretaria Municipal de Saúde da cidade justificou que a medida é devido ao baixo número de casos da doença registrados nos últimos dias no município

A partir da próxima sexta-feira, 1º, os testes de Covid-19 em Gurupi, região sul do Estado, serão realizados somente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h), no Jardim São Lucas. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), que também informou que os atendimentos de testagem no Centro de Triagem serão suspensos, justificou as medidas devido ao baixo número de casos da d...