Vida Urbana Gurupi realiza ações de bloqueio químico em empresa com focos do mosquito Aedes aegypti Ação é realizada nesses meses com maior incidência de chuvas

Em Gurupi, o setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (Semus) realiza uma ação bloqueio químico contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zica e chikungunya. O trabalho ocorre nestes meses mais chuvosos e o bloqueio é usado em situações com notificações positivas para a presença do mosquito. Conforme a Semu...