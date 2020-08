A Prefeitura de Gurupi publicou um novo decreto, o de nº 0845/2020, com novas medidas de enfrentamento a pandemia da Covid-19. O texto desta sexta-feira, 7, prorroga prazos de suspensões de atividades e serviços na cidade, além de ampliar a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade.

O documento é resultado de uma nova reunião do Comitê Gestor realizada na quinta-feira, 6, para discutir e orientar sobre novas medidas. Também há novo decreto que trata da instituição do Comitê Gestor de Prevenção e Combate à Covid-19.

O Decreto nº 0845/2020 prorroga os prazos de suspensão, por mais 15 dias, das atividades de igrejas, cinemas, bares, lojas de conveniências, clubes sociais, centros de treinamentos esportivos, parque infantil, academias de ginástica, escolinhas de futebol, jogos em campos de futebol e quadras poliesportivas, boates, casas noturnas, casas de eventos, motéis e festas em residências.

As atividades não mencionadas estão liberaram a partir deste domingo, 9. No caso das feiras livres, a Feira do Produtor, realizada no setor Nova Fronteira, está liberada, entretanto as feiras livres das ruas 7 e 13 estão suspensas. Ainda segundo o decreto, os velórios não devem durar por mais de duas horas e ser realizados no cemitério onde será o sepultamento, com a participação somente de familiares.

Conforme o documento, as atividades escolares presenciais da rede particular continuam suspensas, assim como eventos, reuniões e atividades sujeitas à aglomeração de qualquer setor. Fica vedada a circulação de pessoas em locais ou espaços públicos, como praças, calçadões, academias ao ar livre, centros esportivos públicos, salvo quando em deslocamentos imprescindíveis para acessar as atividades essenciais.

O decreto ainda estendeu o uso obrigatório de máscaras para as pessoas que circularem pela cidade.