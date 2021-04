Vida Urbana Gurupi prorroga por mais uma semana horário especial para comércio e permissão de aulas presenciais Estabelecimentos comerciais, em geral, podem funcionar das 5 às 21 horas

A Prefeitura de Gurupi prorrogou até o próximo domingo, 11, as medidas de restrição já adotadas aos diversos setores da cidade do Decreto Municipal de n.º 541/2.021. O novo documento, n.º 626/2.021, está publicado na edição do Diário Oficial deste domingo, 4. Conforme o decreto, continuam suspensas por prazo indeterminado as reuniões, eventos públicos e...