Vida Urbana Gurupi mantém emergência por pandemia, mas decreta folga no Carnaval Confira setores e serviços que estão com atividades liberadas ou suspenso na cidade

A Prefeitura de Gurupi publicou decreto que mantém a situação de emergência em Saúde Pública no Município de Gurupi, em razão de pandemia de Covid-19 nesta terça-feira, 9. Com o decreto publicado no Diário Oficial, a prefeita Josi Nunes (Pros) a prefeitura pode seguir dispensando licitação para a compra de bens, serviços e insumos de saúde, destinados ao enf...