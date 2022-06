Vida Urbana Gurupi libera vacina de influenza para todos e de Covid-19 para público acima de 40 anos As vacina de reforço da Covid-19 e as contra a Influenza serão ampliadas a partir desta segunda-feira, 27

A cidade de Gurupi, na região Sul do Estado, há 230 Km da Capital, está em terceiro lugar com o maior número de infectados pelo coronavírus, com 21.351 casos confirmados, atrás apenas de Araguaína com 48.806 e de Palmas com 76.395, segundo informações divulgadas na última segunda-feira, 20,pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). E para atingir a meta de vacinação...