A Prefeitura de Gurupi publicou o Decreto de nº 0727, no Diário Oficial desta sexta-feira, 3, com medidas para o retorno das aulas práticas e estágios da Universidade de Gurupi (UnirG). Também estão publicadas no ato algumas medidas para estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício.

Conforme a gestão, o novo documento traz a liberação das atividades presenciais nas clínicas escolas, ambulatório e Proafe UnirG, com o objetivo de auxiliar a comunidade e prestar atendimento contra a crise provocada pela pandemia da Covid-19.

Já as aulas teóricas permanecem de forma remota. Além disso, a Universidade deve seguir o Plano de Contingência para retorno presencial às atividades, que já foi apresentado pela administração da instituição.

Comércio

No caso dos estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício como padarias, lanchonetes, pamonharias, pit dogs, pizzarias, espetinhos, além de bares e congêneres só pode ser permitir o máximo quatro pessoas em cada mesa disponível, respeitando o distanciamento mínimo. Essas atividades liberadas tem prazo determinado, que havia findado o prazo de funcionamento, foram prorrogadas por mais 15 dias.