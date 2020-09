A Prefeitura de Gurupi publicou um novo decreto, o nº 9050, que libera a realização de cultos ecumênicos, casamentos, formaturas, palestras e aniversários em casas noturnas com música ao vivo e som automotivo, entretanto, os presentes não poderão danças. Também está autorizado o funcionamento de bares e estabelecimentos comerciais do ramo alimentício até à 1 hora.

Entretanto, com exceção de farmácias, drogarias, postos de combustíveis, borracharias e oficinas de veículos que prestem atendimento 24 horas das 1 às 5 horas, os demais comércios devem ficar fechados.

Para os que voltam a funcionar e tem horário estendido devem ser respeitados alguns protocolos de segurança e sanitários para evitar o contágio da Covid-19. Esses locais que poderão realizar evento devem realizar o controle da entrada e aferir temperatura, além de uso obrigatório de máscaras, limite de pessoas e proibir a entrada de quem pertence aos grupos de riscos.

O documento está publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 17, e tem 44 artigos que falam das medidas nos setores públicos, além de comércios. Conforme o Decreto, essas medidas de flexibilização levam em consideração as orientações do Comitê Gestor de Prevenção contra a Covid-19.

Educação

Ainda no documento, fica autorizado o retorno das atividades presenciais, práticas e estágios do curso de Odontologia da Universidade de Gurupi (UnirG). Os estudantes em preparação para prestar vestibular também voltarão às salas de aula com a liberação dos cursinhos pré-vestibulares. Outras liberações são para escolas de idiomas e música, além dos laboratórios de informática da Unidade Senac Gurupi.

Para esses locais que voltam as aulas devem ser seguidos os seguintes protocolos: aferição de temperatura, distanciamento mínimo de 2 metros entre as cadeiras, além de manter 15 alunos por sala e as janelas abertas. Os locais ainda devem ter disponibilização de local para lavar as mãos, álcool gel 70%, higienização das salas e cadeiras três vezes ao dia.

Feiras e Parque

Já as Feiras Livres das Ruas 07 e 13, a partir do próximo domingo, 2, poderão voltar ao seu funcionamento aos domingos de 5 às 12 horas. As demais, do Produtor e Amizade devem funcionar nos dias estipulados e seguindo as medidas impostas. Além disso, o Parque Infantil do Parque Mutuca pode funcionar até às 21 horas, com no máximo sete crianças por hora. O Decreto também cita o funcionamento das academias de ginástica, nos horários das 5 às 23 horas.

Acesse aqui na íntegra o documento nº 9050.