Redação Jornal do Tocantins

A Prefeitura de Gurupi inicia na quinta-feira, 13, até o sábado, 15, o cadastro dos moradores que possuem residência no povoado do Trevo da Praia, na região sul da cidade. O intuito é regularizar a documentação de moradores que tem lote ou imóvel no local.

A ação será na Escola Municipal de Tempo Integral Benevenuto Alves Moreira, das 9 h às 16 h. Para fazer o cadastro, moradores devem comparecer no endereço com os documentos solicitados. (Confira a documentação no fim da matéria).

POVOADO TREVO DO TOCANTINS, S/N RODOVIA TO 365 KM. ZONA RURAL.

Segundo a gestão, cerca de 10.400 de imóveis devem ser regularizados.

Documentos solicitados

Os moradores do povoado Trevo da Praia precisam apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de endereço, certidão de casamento com o CPF e RG do cônjuge, caso seja divorciado apresentar, certidão de divorcio, certidão de nascimento e comprovante de renda.