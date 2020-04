A Prefeitura de Gurupi publicou um decreto com novas medidas para o controle e prevenção da Covid-19 e liberando diversos setores comerciais. As providências do Decreto Nº 557/2020, conforme a gestão, levou em consideração as ponderações técnicas do Comitê Gestor e o diálogo constante com os representantes de diversos segmentos da comunidade.

Uma das medidas adotadas é o uso obrigatório de máscaras na cidade, segundo o artigo 2 do Decreto. A partir da próxima segunda-feira, 27, o ingresso de pessoas nos órgãos e entidades mantidas direta ou indiretamente pelo Poder Público, inclusive em relação às concessionárias de serviço público, comércio, supermercados, bancos, lotéricas, somente será autorizado mediante o uso obrigatório de máscaras que deve cobrir o nariz e boca.

A obrigatoriedade do uso de máscaras se estende aos servidores dos órgãos e entidades públicas e aos empregados e clientes dos estabelecimentos cujo funcionamento está autorizado pelo novo decreto publicado nesta sexta-feira, 24.

Funcionamento

A Prefeitura de Gurupi informou que vem trabalhando para o retorno gradual de algumas atividades econômicas como estratégia do distanciamento social seletivo visando diminuir os impactos sociais e econômicos no município. Entre os estabelecimentos que podem voltar a funcionar, desde que cumpram recomendações de prevenção à doença, são academias de ginástica, bares, conveniências e templos religiosos.

As clínicas odontológicas também podem voltar a atender normalmente, já que urgência e emergência já estavam autorizados desde o início. O artigo 13 do decreto flexibiliza o funcionamento de leilões bovinos, atividades práticas dos profissionais de saúde da Universidade de Gurupi (UnirG), cursos livres das Escolas de Idiomas e de Músicas e a tradicional Feirinha da Amizade.

Confira no decreto as restrições e medidas que devem ser adotadas por cada um desses segmentos liberados para funcionamento.