A partir desta quinta-feira, 23, a Prefeitura de Gurupi irá realizar o desligamento das luminárias em locais públicos como praças, parques e Centro Olímpico. A medida faz parte das ações adotadas pela gestão para o enfrentamento, controle e prevenção da Covid-19. O desligamento é por tempo indeterminado.

Conforme a Prefeitura, a ação tem como objetivo incentivar o isolamento social e impedir a aglomeração de pessoas nesses locais públicos. Entre os locais que terão as luzes desligadas estão o Parque Mutuca, as praças D’Abadia, Francisco Henrique de Santana, além do Externo do Centro de Convenções Mauro Cunha e Centro Olímpico Moreirão.