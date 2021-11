Vida Urbana Gurupi anuncia aplicação da dose de reforço em pessoas com mais de 18 anos a partir desta quarta Podem vacinar quem terminou o esquema vacinas contra a Covid-19, que tenha tomado a segunda dose há cinco meses

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi anunciou o início da aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos a partir desta quarta-feira, 17. O anúncio ocorreu nesta data, menos de um dia depois da gestão dizer, em nota, que estava aguardando a nota técnica do Ministério da Saúde (MS). Conforme a Saúde, na cidade, gurupienses com mais de 18 anos que completaram o esquema vacinal podem receber a terceira d...