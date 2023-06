A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Gurupi, cidade situada na região sul do Estado, abriu processo seletivo simplificado com 67 vagas para contratação de profissionais em 12 áreas de níveis de escolaridade que vão desde o ensino fundamental incompleto até ao nível superior. Segundo a Prefeitura de Gurupi as remunerações variam entre R$ 1.396,43 e R$ 1.695,97.

Confira as vagas: cinco vagas para auxiliar de obras e serviços; cinco vagas para cozinheiro; seis vagas para auxiliar de cuidador; cinco para motorista de veículos leves; uma vaga para motorista de veículos pesados; seis vagas para orientador social; duas vagas para educador social; dez vagas para cuidador; seis para entrevistador social; sete para agente administrativo; nove vagas para assistente social e cinco para psicólogo.

Para se inscrever, o interessado deve se dirigir ao Polo de Atendimento do Cadastro Único, situado na Prefeitura Municipal de Gurupi, na Rua 14 de Novembro (rua 1), centro, número 1.500, no horário das 08h30 às 13h30, com a documentação necessária que consta no edital. O candidato poderá realizar inscrição para apenas um cargo.

Ainda de acordo com a prefeitura, o resultado preliminar da análise curricular será dia 16 de junho. A interposição de recurso ocorrerá no dia 19 de junho. O resultado final e convocação para entrevista estruturada será dia 20 de junho.