Vida Urbana Guia é denunciado por levar turistas para as Dunas do Jalapão sem autorização do Naturatins Flagrante de fevereiro de 2020 rendeu multa para o guia turístico de R$ 1,5 mil pela atividade ilegal no Jalapão e ação criminal ajuizada nesta quarta-feira

O Ministério Público (MP) denunciou o guia turístico, Sebastião Castro da Silva, natural de Mateiros, região leste do estado, por realizar atividade de turismo no Parque Estadual do Jalapão sem a licença de guia turístico emitida pelo Instituto Natureza do Estado do Tocantins (Naturatins). A área trata-se de uma unidade de conservação. Durante uma vistoria técnic...